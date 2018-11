Die Sorge, dass es vorbei ist mit dieser Boomphase der Halbleiterindustrie, sie will einfach nicht weichen. Und der Vorteil der Bären ist: Es gibt zwar weiterhin nur, wenngleich in ihrer Zahl leicht zunehmende, Indizien dafür. Aber wer wollte beweisen, dass etwas in der Zukunft NICHT passiert? So gesehen beginnt für die Käuferseite bei Aktien der Chipindustrie oder bei Aktien wie Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6), die man zu den Zulieferern der Branche rechnen kann, immer dann die kritische Phase, wenn sich die Kurse Regionen nähern, in denen man damit rechnen muss, dass die Leerverkäufer, die "Bären", sie aktiv verteidigen. Und genau an einer solchen Zone wäre Aixtron jetzt angekommen:

