Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Airbus nach einer Fachkonferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Ein Kernpunkt der Veranstaltung sei das nachlassende Wachstum im Luftverkehr gewesen, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Ausrüstern der Branche. Dies liege aber eher an höheren Stilllegungen von Flugzeugen als an der tatsächlichen Nachfrage nach neuen Jets, was für Airbus weiter förderlich sei./edh/tih Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-11-27/14:03

ISIN: NL0000235190