Naturally Splendid sichert sich nationalen Vertrieb für seine Haustierproduktlinie Pawsitive FX

Vancouver, British Columbia, Kanada, 27. November 2018 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid oder NSE oder das Unternehmen) (TSX-V:NSP) (OTCQB:NSPDF) (Frankfurt:50N) gibt bekannt, dass es mit Jimmy Zee's Distributors Inc. zusammenarbeiten wird, um die zu 100 Prozent unternehmenseigene Produktlinie für Haustierpflege und -ernährung Pawsitive FX in ganz Kanada zu vermarkten und zu vertreiben.

Jimmy Zee Distributors ist ein nationales, seit mehr als 20 Jahren tätiges Vertriebsunternehmen, das über 2.500 Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada beliefert, darunter auch nationale Ketten wie Home Hardware, Rona, Pharmasave, Pharmachoice, Shoppers, Save on Foods, Federated Coop, 7 Eleven und Canadian Tire. Neben der Belieferung mehrerer nationaler Ketten hat sich Jimmy Zee Distributors als führender Distributor in kleinen kanadischen Städten etabliert. Jimmy Zee Distributors ist ein Full-Service-Vertriebsdienstleister und vertritt etablierte Produktlinien wie Harley Davidson, RIDE, Marvel DC, Star Wars, NHL, CFL, Coors, Molson Canadian, Budweiser und STP. Die neueste Errungenschaft ist The Trailer Park Boys.

Pawsitive FX ist eine rein natürliche Haustierpflegelinie, die Produkte für die lokale Anwendung sowie Ernährung umfasst. Zurzeit besteht die Pawsitive FX-Produktlinie aus drei natürlichen Produkten für die lokale Anwendung, deren wesentlicher Inhaltsstoff Hanf ist. Vor Kurzem hat das Unternehmen eine Anfangsinitiative auf dem Markt für Hanföl- und -extrakt für Haustiere gestartet und unter seiner Marke Pawsitive FX ein Hanföl für Hunde herausgebracht. Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit Herstellern von Haustierprodukten zusammen, um weitere Produkte zur äußeren Anwendung sowie Esswaren, die eine Kombination aus Hanföl, Hanfprotein und HempOmega enthalten, zu entwickeln. Außerdem möchte das Unternehmen nach Erhalt der beantragten Verarbeitungslizenz Möglichkeiten für mit CBD (Cannabidiol) angereicherte Produkte zur äußeren Anwendung und Esswaren für Haustiere in Regionen, wo dies per Gesetz erlaubt ist, nachgehen.

Herr Jimmy Zee meinte: Wir freuen uns sehr, unseren Kunden jetzt die Haustierprodukte von PawsitiveFX anbieten zu können. Diese Produktlinie passt hervorragend zu unserem Geschäftsfokus und unserer Strategie. Unsere Kunden haben ihre Begeisterung für diese praktischen und nützlichen Produkte bereits gezeigt und während unserer Testphase wurden schon zahlreiche Bestellungen versandt. Aufgrund der hohen Nachfrage während dieser Testphase freue ich mich, diese Kampagne nun landesweit starten zu können.

Außerdem fassen wir mit einigen unserer Produktlinien langsam auf dem US-Markt Fuß, und die PawsitiveFX-Produktlinie wird auch unseren Großhändlern in den USA angeboten werden.

Douglas Mason, CEO von Naturally Splendid, sagte: Bei der steigenden Nachfrage nach natürlichen Haustierprodukten, insbesondere in den Bereichen Hanf und Hanfextrakt, ist unsere Marke PawsitiveFX außergewöhnlich gut positioniert, um von diesem sich vergrößernden Bereich zu profitieren. Unser Team hat eine breite Palette an neuen Produkten entwickelt und getestet, die Anfang 2019 auf den Markt gebracht werden sollen.

Mehr Informationen über PawsitiveFX finden Sie auf der Website www.pawsitivefx.com

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in Industriehanf in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Nähere Information erhalten Sie per E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

