Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der bestätigten Prüfung eines Einstiegs bei Krauss-Maffei Wegmann auf "Buy" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Die politische Unterstützung dürfte nun stärker sein als in der Vergangenheit, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Rheinmetall habe ausreichend Mittel und der Aktie dürfte die Fantasie auf eine Branchenkonsolidierung gut tun, so der Experte./ag/tih Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2018-11-27/14:30

ISIN: DE0007030009