DAX legt Verschnaufpause ein

Nach der Kurserholung am Montag lässt es der DAX am Dienstag ruhiger angehen und tritt bei

11.330 Zählern auf der Stelle. Dabei gibt es durchaus positive Nachrichten. Unter anderem im

Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU. Denn die italienische Regierung überlegt eine

Überarbeitung ihres Haushaltsdefizits. Der Grund nach Ansicht von Marktbeobachtern: Die

Koalitionsparteien in Rom wollen unbeschadet und ohne drohendes Strafverfahren in die

Europawahl ziehen. Eine Rolle spielt sicherlich auch die Rolle an den Finanzmärkten, die

zuletzt von fallenden Kursen und Nervosität geprägt war.

Die Vorgaben aus Asien waren positiv, so legte beispielsweise der japanische Nikkei Index 1,4

Prozent zu auf 22.134 Zähler. Die US-Börsen weisen analog zum deutschen Markt auf einen ruhigen

Handelsauftakt hin. Sowohl der S&P 500 Future, also auch der Dow Jones Future notieren

vorbörslich wenig verändert, an der Nasdaq geht es wenige Punkte nach unten.

Trump droht vor G20 Gipfel

Ein Belastungsfaktor hingegen sind die Drohungen von US-Präsident Donald Trump vor dem G20-

Treffen am Wochenende, die Strafzölle auf chinesische Importe auszuweiten. Bisher gelten US-

Strafzölle für chinesische Importe im Umfang von insgesamt 250 Milliarden Dollar. Das betrifft

knapp die Hälfte aller chinesischen Importe. Im ?Wall Street Journal? drohte Trump nun, auch

Strafzölle auf jene chinesischen Importe im Umfang von 267 Milliarden Dollar zu erheben, die

bislang nicht von den Strafmaßnahmen betroffen sind, sollte keine Einigung gefunden werden.

Trump und Xi wollen sich am Rande des am Freitag beginnenden Treffens G20-Treffens in der

argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zu einem Vier-Augen-Gespräch treffen.

Ölpreise und Euro geben ab

Nach dem gestrigen Preisanstieg notieren die Preise für das schwarze Gold am Dienstag rund ein

Prozent schwächer. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil notiert bei 60,43 US-Dollar. Auch

der Euro ist nach dem jüngsten Anstieg gegenüber dem US-Dollar wieder zurück gekommen und

notiert am Dienstag bei 1,1317 US-Dollar.

Trump zieht Pfund-Kurs gen Süden

Seit Monaten lastet die Brexit-Unsicherheit schwer auf dem britischen Pfund. Und wegen des

drohenden Chaos bei einem ungeordneten EU-Ausstieg ist die Gefahr nach Ansicht von Beobachtern

groß, dass die britische Währung weiter abrutscht. Denn mit der Zustimmung der EU-Staaten ist

der Brexit-Deal noch lange nicht in trockenen Tüchern. Ob das britische Parlament am 12.

Dezember dem Austrittsvertrag zustimmt ist nach wie vor fraglich.

Nun drückt auch US-Präsident Donald Trump auf die Notierungen mit seiner Kritik an den

ausgehandelten Vereinbarungen. Sie könnten laut Trump das britisch-amerikanische

Handelsabkommen gefährden. Das Büro der britischen Premierministerin widersprach seinen

Äußerungen umgehend und betonte, es sei ?sehr klar?, dass Großbritannien sehr wohl weiterhin

eigenständig Handelsvereinbarungen mit Staaten in aller Welt treffen könne.

Übernahmespekulationen treiben Osram-Aktie an

Spekulationen über eine mögliche Übernahme schieben die Osram-Aktie deutlich an. Rund 15

Prozent springt die Aktie nach oben auf rund 39 Euro. Die Nachrichtenagentur Bloomberg

berichtete am Dienstag unter Berufung auf Kreise, der Finanzinvestor Bain Capital prüfe ein

Angebot für die ehemalige Siemens-Tochter. Auch andere Private-Equity-Gesellschaften hätten

angeblich ein Auge auf Osram geworfen.

Börse Stuttgart TV

Der Dax legt heute eine kleine Pause ein, nachdem er in dieser Woche recht schwungvoll

unterwegs war. Außerdem gehen die Autobauer ?all in? beim Thema Elektromobilität, Apple stellt

das neue iPhone X vor und ?Bitcoins sind Betrug? sacht der Chef von JP Morgan Chase. Bastian

Galuschka, Chartexperte bei Godmode Trader im Interview mit Börse Stuttgart TV

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-

stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-videos/boerse-stuttgar t-tv/?video=15761

Euwax Sentiment Index

Neben einem zwischenzeitlichen Ausflug ins negative Terrain waren die Anleger an der EUWAX

heute überwiegend optimistisch gestimmt und Calls überwiegend gesucht. Auch am Nachmittag

notiert das Stimmungsbarometer, der EUWAX Sentiment Index, mit einem grünen Vorzeichen.

Trends im Handel

In Calls auf die Osram-Aktie kommt es mit dem Kurssprung überwiegend zu Käufen. Nachdem die

Aktie zwischenzeitlich rund 20 Prozent zulegen konnte, ist am Nachmittag ein Teil der

Kursgewinne weggeschmolzen. Erstmals seit drei Monaten hatte die Aktie wieder die Marke von 40

Euro erklommen. Vom Rekordhoch der Papiere zum Jahresanfang bei knapp 80 Euro hatten diese bis

zum Tief im Oktober unter 30 Euro fast zwei Drittel ihres Werts eingebüßt.

In Calls auf BYD sind heute überwiegend Gewinnmitnahmen zu beobachten. Nach einer kurzen

Konsolidierung kann die Aktie des chinesischen Batterieherstellers heute wieder zulegen.

