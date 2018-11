Dank des sportlichen und wirtschaftlichen Erfolgs sieht sich Borussia Dortmund gut für die Zukunft gerüstet. Auf der Hauptversammlung am Montag steckte Hans-Joachim Watzke, der Vorsitzende der Geschäftsführung, dem Verein ehrgeizige Ziele. Das macht deutlich: Beim BVB will sich keiner auf der schönen Momentaufnahme mit der Tabellenführung in der Bundesliga ausruhen.

