Gekommen, um zu bleiben? Beim Bitcoin mehren sich die Zweifel an einer langfristigen Erfolgsstory. Die Kryptowährung hat seit dem Hoch 82 Prozent an Wert verloren, allein seit Mitte November beträgt das Minus 41 Prozent. Was für ein Einschlag! Bitcoin-Fans glauben dennoch an eine Erholung. Vielleicht ändern sie ihre Meinung, wenn sie diesen Chart sehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...