Zug/Bocholt (ots) - Die Blockchain ist die nächste große Tech-Revolution. Sie wird die Infrastruktur unserer Welt verändern, unsere Gesellschaft genauso wie die Art, wie wir kommunizieren und mit unseren Daten umgehen. Diese Einschätzung teilen nicht nur viele Wissenschaftler, selbst die Politik ahnt bereits, dass es sich dabei um etwas Wichtiges zu handeln scheint. Immerhin wird der Begriff Blockchain im Koalitionsvertrag insgesamt sechsmal erwähnt. Aber ahnen und fühlen reicht in diesem Fall nicht, meint TEAL-CMO Michael Pruban. Das TEAL-Team hat drei Forderungen an die deutsche Politik aufgestellt.



Die Entwicklung Blockchain-basierter Services ist in vollem Gange - und derzeit findet sie ohne Deutschland statt. Die Politik muss handeln. Wenn die Regierung und die Parlamente nicht aktiv werden, verpassen Deutschland und auch Europa nach der Web 2.0-Revolution auch den nächsten wichtigen technologischen Innovationssprung. Am morgigen Mittwoch stellt die Interessenvertretung thinkBLOCKtank (https://bit.ly/2TSIpLN) ein Papier mit Forderungen zur EU-weiten Regulierung der Blockchain-Welt vor. Das deutsch-schweizerische Start-up TEAL unterstützt dieses Papier. Gerade von Berlin fordert das Blockchain-Unternehmen eine rasche Umsetzung der folgenden drei Punkte:



1. Rechtssicherheit: Fast alle Unternehmen, die sich hierzulande mit der Zukunftstechnologie der Blockchain beschäftigen, agieren teilweise in Grauzonen. Sowohl im zivilrechtlichen, steuerlichen als auch im regulatorischen Bereich müssen endlich klare Regeln und Gesetze gefasst werden. Der Versuch, neue Technologien in bereits bestehende Paragraphen und Verordnungen zu zwängen ist dabei zum Scheitern verurteilt. Neue Regeln braucht das Land.



2. Forschungsprojekte: Die Basis technischer Innovation ist seit jeher auch immer das Produkt einer gewissenhaften und breitangelegten Grundlagenforschung. Es ist zwingend notwendig, dass Deutschland die Evolution der Blockchain-Infrastruktur und entsprechende wissenschaftliche Projekte mindestens in einem ähnlichen Umfang unterstützt und fördert, wie es für den Bereich der künstlichen Intelligenz vorgesehen ist.



3. Zahlungsmittel: Der Staat hat die einmalige Chance, selbst als Innovator in Erscheinung zu treten und von sich aus einem jungen Wirtschaftssegment aktiv einen wichtigen Entwicklungsschub zu verleihen. Deshalb fordern wir, dass Behörden bzw. staatliche Unternehmen Bitcoins oder andere Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren. Der Vorsprung der Schweiz wird allein schon dadurch dokumentiert, dass es dort möglich ist, Zugtickets mit Bitcoins zu kaufen.



Michael Pruban, Gründer und CMO von TEAL: "Ende des vergangenen Jahrtausends hätte Deutschland eines der wichtigsten Entwicklungsländer der New Economy sein können, wenn den innovativen Ideen und den daraus entstandenen Start-ups mehr staatliche Unterstützung zu Teil geworden wäre." Stattdessen übernahmen Amazon, Google & Co. die Vormachtstellung in ihren Segmenten. Die Blockchain sorgt jetzt für einen gewissen Neustart, meint Michael Pruban. "Es wäre töricht, bei Themen wie Datenschutz, Suchtechnologie, Plattform- und auch Marktplatz-Ökonomie nicht zu versuchen, eine Vorreiterrolle einzunehmen. Wir bei TEAL bauen derzeit den Marktplatz der Zukunft. Wenn wir dabei allein nur etwas mehr Rechtssicherheit von der Politik erwarten könnten, wäre uns schon viel geholfen."



TEAL ist das neue Smart Blockchain Ecosystem aus Europa. TEAL verzahnt die dezentrale Infrastruktur der Blockchain mit einer in der Praxis bewährten, assoziativen KI-Technologie und schafft so eine Vielzahl neuer Anwendungsmöglichkeiten für Verbraucher und Unternehmen. Die erste Lösung im Smart Blockchain Ecosystem ist der TEAL Marketplace. Auf diesem neuen Marktplatz ermöglicht die Blockchain unmittelbare und transparente Transaktionen zwischen Nutzer und Marke. Dabei obliegt die Hoheit über die eigenen Daten der jeweiligen Partei. Die assoziative KI sorgt dafür, dass Suchergebnisse und Empfehlungen den tatsächlichen Wünschen der Nutzer entsprechen. www.teal.digital



