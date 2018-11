Vectron Systems AG veröffentlicht 9-Monatszahlen DGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Vectron Systems AG veröffentlicht 9-Monatszahlen 27.11.2018 / 15:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wie erwartet hat sich bei der Vectron Systems AG der Absatz von Kassensystemen im dritten Quartal weiter verlangsamt. Grund hierfür ist der Nachfragerückgang im Anschluss an die erste Phase der fiskalischen Umstellung von Kassenlösungen. Diese hatte in den Jahren 2016 und 2017 für einen starken Nachfrageanstieg gesorgt. Die Gesellschaft erwartet, dass die gesetzlich vorgeschriebene Phase 2 der Kassen-Fiskalisierung ab dem zweiten Halbjahr 2019 erneut zu einer deutlich erhöhten Nachfrage nach Kassensystemen führen wird. Den Annahmen für das Übergangsjahr entsprechend entwickelte sich der Umsatz in den ersten neun Monaten 2018 mit TEUR 19,220 um 24,3 % rückläufig im Vergleich zu 2017 (TEUR 25,406). Vectron investiert seit Jahren in die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsfelder. Hierfür fielen im Berichtszeitraum einmalige Sonderausgaben in Höhe von TEUR 1.343 an. Weiterhin belasten die für die neuen Geschäftsfelder notwendigen laufenden Personalkosten im Berichtszeitraum mit ca. TEUR 1.620 das Ergebnis. Aus der Kombination von zurückgehenden Umsätzen im Kerngeschäft und Investitionen in neue Geschäftsfelder ergibt sich im Berichtszeitraum ein negatives EBITDA in Höhe von TEUR 2.764 (VJ: TEUR +2.380). Das Nettoergebnis beläuft sich auf TEUR -2.055 (VJ: TEUR 1.978). Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet die Gesellschaft aufgrund der zweiten Stufe der Fiskalisierung wieder eine deutliche Verbesserung der Ergebnisse. Zudem wird erwartet, dass die neuen digitalen Geschäftsfelder bereits im kommenden Jahre erste Umsatz- und Ergebnisbeiträge zum Konzernergebnis liefern. Hier befindet sich die Vectron Systems AG in fortgeschrittenen Kooperationsgesprächen und Feldtests. Kontakt: Tobias Meister Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany phone +49 (0)2983 908121 mobile +49 (0)170 2939080 www.vectron.de ir@vectron.de 27.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster Deutschland Telefon: 0251/ 28 56 - 0 Fax: 0251/ 28 56 - 564 E-Mail: info@vectron.de Internet: www.vectron.de ISIN: DE000A0KEXC7 WKN: A0KEXC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 751863 27.11.2018 ISIN DE000A0KEXC7 AXC0200 2018-11-27/15:19