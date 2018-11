Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom angesichts von Medienberichten über ein Okay der EU-Behörden für die Übernahme des Tele2-Geschäfts in den Niederlanden auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Sollte es wirklich keine Auflagen geben, wäre dies eine positive Überraschung und ein Motivationsschub, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Versuchung sei groß, darin einen Wendepunkt zu sehen. Etwas Vorsicht sei aber immer noch angebracht./tih/bek Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-11-27/15:22

ISIN: DE0005557508