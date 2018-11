Die NordLB hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der Start in das neue Geschäftsjahr sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Über das Jahr gesehen sei das erste Geschäftsquartal des Saatgutherstellers saisonal aber nur bedingt aussagekräftig./tih/bek Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007074007