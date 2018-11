Die DZ Bank hat die Einstufung für KWS Saat auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 330 Euro belassen. Analyst Philipp Currle attestierte dem Saatguthersteller in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen positiven Geschäftsverlauf im weniger bedeutenden Auftaktquartal. Die Aussichten erschienen angesichts hoher Getreidepreise in Europa und einer wachsenden Nachfrage nach Maissaatgut positiv./tih/bek Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2018-11-27/15:27

ISIN: DE0007074007