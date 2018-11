Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe sein Profitabilitätsprogramm "Transform and Grow" vorgestellt, mit dem er die operative Marge bis 2021 um einen Prozentpunkt steigern wolle, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag Datum der Analyse: 26.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

