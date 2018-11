Die Deutsche Bank hat Unibail-Rodamco-Westfield auf "Buy" belassen. Er halte im Immobilienbereich an seiner regionalen Übergewichtung Deutschlands fest, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zu seinen wichtigsten Kaufempfehlungen zählt er unter anderem Deutsche Wohnen, Ado Properties, Aroundtown, Grand City Properties, TLG Immobilien und Unibail Rodamco Westfield./gl/tih Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2018-11-27/15:38

ISIN: FR0013326246