Nach dem verlängerten Thanksgiving-Wochenende konnte der amerikanische Leitindex gestern Zugewinne verbuchen. Um 1,5 Prozent hin es für ihn nach oben. Der Nasdaq 100 legte sogar noch deutlicher um 2,3 Prozent zu. In dieser Sendung geht es um folgende Einzelwerte: Bitcoin, Netflix, Tesla, Facebook, Apple, Amazon und Nintendo. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt zudem die Indikationen für den heutigen Handelstag.