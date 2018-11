Wien (www.fondscheck.de) - Der DWS Top Dividende (ISIN DE0009848119/ WKN 984811) hat dieses Jahr rund 530 Millionen Euro an seine Anleger ausgeschüttet, so die Experten von "FONDS professionell".Pro Anteilschein würden 3,40 Euro und damit 20 Cent respektive rund 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr an die Investoren fließen. Das bedeute die siebte Erhöhung in Folge seit 2011, wie die DWS auf ihrer Internetseite melde. ...

