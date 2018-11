Sixt beteiligt sich am Berliner Startup Chargery, einem mobilen Ladedienst für Elektroautos. Der Autovermieter steigt "mit einer geringen Beteiligung" bei der erst 2017 gegründeten Firma ein und will den Service künftig für die Vermietung seiner Elektro-Flotte nutzen. Chargery-Mitarbeiter machen sich stets per Fahrrad und mit einer Powerbank auf dem Anhänger auf den Weg zu Autos mit leeren Akkus - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...