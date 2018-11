Zulieferer Webasto hat eine strategische Kooperation mit dem chinesischen Batteriehersteller Wanxiang A123 unterzeichnet, um eine Batteriesystemfertigung für E-Lkw und -Busse in China aufzubauen. Dabei setzen die Partner auf NCM-Zellen, die Wanxiang A123 bereits verwendet. Das neue Batteriemodul soll in einem ersten Schritt in Webastos Standard-Batteriesystem für Nutzfahrzeuge integriert und so zügig ...

