Hamburg (ots) - Neben einer Spendenaktion informieren am 30. November und 1. Dezember Mitarbeiter der AIDS-Hilfe im Hub des Hotels über aktuelle Zahlen, Statistiken und Heilmethoden zu HIV und AIDS.



Das im Stadtteil St. Georg ansässige Le Méridien Hamburg steht als weltoffenes Premium-Hotel nicht nur für ein trendbewusstes Programm für seine Gäste, sondern auch für Interaktion mit den Menschen aus seinem direkten Umfeld. Dazu gehört neben dem Lifestyle-Angebot auch ein respektvoller Umgang und direkter Dialog in Bezug auf wichtige gesellschaftliche Themen, wie den Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember. Dies kommt gut an. Herr Koeser von der AIDS-Hilfe Hamburg: "Wir freuen uns besonders, dass sich in St. Georg neben vielen Gewerbetreibenden nun auch ein Luxushotel für die gute Sache und unseren Auftrag stark macht."



Der künftige Generaldirektor des Le Méridien Hamburg Anton Birnbaum hat sich während seiner Tätigkeit im Le Méridien Wien bereits mit seinem Team für den Kampf gegen HIV und AIDS engagiert und dort den Life Ball, eines der weltweit größten AIDS Charity Events, als offizieller Hotelpartner unterstützt.



"Wir sind stolz, nun mit einem weiteren Haus unserer Gruppe, eine lokale Organisation zu stärken. Im bunten und pulsierenden St. Georg reicht es nicht, nur einmal im Jahr sein Haus mit der Regenbogen-Fahne zu schmücken. Unser Hotel möchte dem Thema Raum geben, Verantwortung tragen und als kreative Plattform für die Aufklärungs- und Präventionsarbeit der AIDS-Hilfe Hamburg dienen", so Birnbaum.



Teddys und Special-Drinks für den guten Zweck!



Aus diesem Anlass bietet das Hotel in der hektischen Vor Weihnachtszeit die Möglichkeit innezuhalten und Gutes zu tun. Von Freitag (30. November) bis Samstag (01. Dezember) kann man sich über HIV und Aids informieren. Dazu berichten Mitarbeiter der Aids-Hilfe im Le Méridien Hub über aktuelle Zahlen, Statistiken, Heilmethoden und vieles mehr. Weiterhin werden Teddys verkauft, dessen Erlös der AIDS-Hilfe zu Gute kommt. An der Bar kann bis in die Abendstunden ein besonderer Drink konsumiert werden, dessen Erlös zu 100% an die AIDS Hilfe gespendet wird.



Als Zeichen für mehr Toleranz und gegenseitigen Respekt tragen die Hotel-Mitarbeiter die Red Ribbons, die bekannten roten Schleifen und ein Banner mit der Schleife ziert die Fassade des Hotels.



Info-Wochenende zum Welt-AIDS-Tag Freitag, den 30.11. bis Samstag, den 1.12.2018 jeweils von 13 bis 17 Uhr // Im Hub des Hotels Le Méridien in Hamburg //



