FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den kräftigen Gewinnen zu Wochenbeginn setzen am Dienstag an den europäischen Aktienmärkten Gewinnmitnahmen ein. Der DAX gibt am Nachmittag um 0,6 Prozent nach auf 11.288 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 verliert 0,5 Prozent auf 3.158 Punkte. Unter Druck stehen vor allem Autoaktien mit der Sorge vor neuen US-Zöllen.

US-Präsident Donald Trump soll gesagt haben, er wolle bereits in der kommenden Woche 25 Prozent Zoll auf europäische Automobile einführen, wie es im Handel heißt. VW verlieren 2,9 Prozent, Daimler 2,3 Prozent und BMW 1,8 Prozent. Der Stoxx-Branchen-Index der Autotitel fällt um 2,2 Prozent und hat damit die rote Laterne von den Rohstoff-Aktien übernommen.

Aber auch am Gesamtmarkt halten sich Investoren im Vorfeld des G20-Treffens in dieser Woche sowie der Brexit-Entscheidung im britischen Parlament am 11. Dezember zunehmend zurück, so ein Marktbeobachter. Zu groß seien mögliche Risiken.

Der Euro steht unter Druck, er fällt temporär unter 1,13 Dollar. Kurzfristig das größte Risiko stelle das G20-Treffen dar, meint ein Teilnehmer. Groß ist die Enttäuschung vor allem darüber, dass sich Pressemeldungen über eine gütliche Einigung zwischen Trump und China bisher nicht bewahrheitet haben. "Das waren wiederaufgewärmte Kommentare nach dem Telefonat von Trump und Xi am 1. November", sagt ein Händler.

Am Vorabend hatte Trump getwittert, es sei "höchst unwahrscheinlich", dass er Pekings Bitte auf Aufschub der Tariferhöhungspläne nachkomme. Gegenüber dem Wall Street Journal unterstrich er zudem, dass er die Zölle auch auf weitere Produkte ausdehnen könnte.

Kurseinbruch bei Thomas Cook

Auch die Aktien aus dem Bereich Freizeit und Touristik stehen unter Druck. Grund ist eine Gewinnwarnung von Thomas Cook, die den Kurs um 20 Prozent nach unten reißt. Sie zieht auch Tui um 3,8 Prozent nach unten. "Das Hauptproblem ist mehr der Ausfall der Schlussdividende, denn die Problemquelle 'heißer Sommer' war ja schon längst bekannt", sagt ein Händler. Der Branchenindex Travel and Leisure fällt um 1,2 Prozent.

Osram schnellen um 15 Prozent nach oben

Im deutschen MDAX ziehen Osram um 15 Prozent an. Händler sprechen von Gerüchten über ein Übernahmeinteresse von Bain Capital. "Angesichts der zusammengestrichenen Aktienkurse selbst bei Qualitätsunternehmen sind solche Gerüchte auch bei anderen Unternehmen zu erwarten, eben weil sie nicht unplausibel sind", sagt ein Händler. Der Name des angeblich Interessierten sei dabei belanglos. Schließlich habe sich der Osram-Kurs seit Jahresbeginn halbiert. Ein Osram-Sprecher wollte Marktgerüchte auf Anfrage von Dow Jones nicht kommentieren.

US-Zulassung hilft Bayer-Aktie nicht

Nicht profitieren kann die Bayer-Aktie von der US-Zulassung für ein neues Krebsmedikament. "Zudem kann Bayer mal einen positiven Newsflow im Kerngeschäft gebrauchen, der sich um etwas anderes als Glyphosat-Klagen dreht". Bayer fallen um 1,1 Prozent.

BASF verlieren 1,9 Prozent. "Das ist auffällig, weil volatilere Chemiewerte wie Covestro weniger verlieren", sagt ein Händler. Hier dürfte die Sorge vor einer Senkung der Prognose belasten. Denn Analysten wie bei Baader äußern sich schon skeptisch mit Blick auf Produktionsprobleme durch die historisch niedrigen Rhein-Pegel. Sie befürchten, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 schon "in Kürze" gesenkt werden könnte.

Defensive Aktien gesucht

Weiterhin gut halten sich dagegen die defensiven Titel der Versorger, der Telekom-Branche und der Nahrungsmittelhersteller, ihre Stoxx-Branchenindizes liegen alle im Plus.

Im DAX steigen Fresenius Medical Care um 2,9 Prozent, damit profitieren sie von einer Kaufempfehlung durch das Bankhaus Lampe. Eon ziehen um 1,3 Prozent an. In London laufen Diageo ihre Höchststände an, der Kurs gewinnt 1 Prozent auf 2.843 Pence. "Whiskey getrunken wird immer, auch in Krisenzeiten", sagt ein Händler.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.158,41 -0,45 -14,30 -9,86 Stoxx-50 2.912,17 -0,51 -15,00 -8,36 DAX 11.288,20 -0,59 -66,52 -12,61 MDAX 23.325,79 -0,56 -131,42 -10,97 TecDAX 2.554,03 -0,73 -18,81 0,99 SDAX 10.436,28 -0,86 -90,61 -12,20 FTSE 7.002,23 -0,48 -33,77 -8,48 CAC 4.967,45 -0,55 -27,52 -6,50 Bund-Future 161,02% 0,19 3,09 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.35 Mo, 17:54 % YTD EUR/USD 1,1306 -0,22% 1,1337 1,1339 -5,9% EUR/JPY 128,54 -0,11% 128,83 128,81 -5,0% EUR/CHF 1,1291 -0,19% 1,1323 1,1321 -3,6% EUR/GBP 0,8869 +0,32% 0,8872 0,8848 -0,2% USD/JPY 113,72 +0,13% 113,65 113,57 +1,0% GBP/USD 1,2748 -0,50% 1,2777 1,2815 -5,7% Bitcoin BTC/USD 3.706,00 -0,8% 3.809,64 3.746,05 -72,9% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,59 -0,58 0,03 Deutschland 10 J. 0,34 0,36 -0,09 USA 2 Jahre 2,83 2,84 0,94 USA 10 Jahre 3,06 3,06 0,65 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 -0,01 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,92 51,63 +0,6% 0,29 -10,1% Brent/ICE 61,01 60,48 +0,9% 0,53 -3,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.218,04 1.222,27 -0,3% -4,23 -6,5% Silber (Spot) 14,21 14,22 -0,1% -0,01 -16,1% Platin (Spot) 840,30 844,00 -0,4% -3,70 -9,6% Kupfer-Future 2,73 2,76 -0,9% -0,02 -18,5% ===

November 27, 2018 10:37 ET (15:37 GMT)

