Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment hat in ihrer Büroimmobilie Aeroplaza in unmittelbarer Nähe zum Flughafen von Eindhoven rund 3.000 qm Bürofläche an ASML vermietet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressmitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Das niederländische Technologieunternehmen ist der weltweit größte Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie. Mit dem jüngsten Abschluss erzielt Union Investment den Status der Vollvermietung in der rund 17.500 qm großen Immobilie. Die Vermietung an ASML wurde von Colliers International vermittelt. ...

