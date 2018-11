Die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen (Bogestra) erhalten vom Land NRW 8,9 Mio Euro an Fördermitteln für die Anschaffung von 20 elektrisch angetriebenen Linienbussen, entsprechender Ladeinfrastruktur und die spezielle Werkstatteinrichtung für die E-Busse. Mit zwölf der 20 Elektrobusse können ab 2020 die Buslinien 354 in Bochum und 380 in Gelsenkirchen vollständig von Diesel- auf reinen Elektrobetrieb ...

