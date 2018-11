Am Dienstag verlief der Handel am Gesamtmarkt in ruhigen Bahnen. Bei der Osram-Aktie hingegen sorgten Übernahmespekulationen für einen richtigen Kurssprung und auch der chinesische Autohersteller BYD erntete wieder verstärkt Aufmerksamkeit. Cornelia Frey berichtet über den Börsentag und die meistgehandelten Produkte an der EUWAX.