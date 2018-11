Frankfurt (ots) -



Lufthansa Consulting ist von der WirtschaftsWoche mit dem Berater-Preis "Best of Consulting 2018" ausgezeichnet worden.



Mit Stolz nahmen Geschäftsführer Dr. Andreas Jahnke und Projektleiter Karel Sucha mit ihrem Kunden Dr. Josef Adam von Czech Airlines den Award für den ersten Platz in der Kategorie "Wettbewerbsstrategie" bei der Preisverleihung in Düsseldorf entgegen.



Die Aviation-Berater beteiligten sich erstmals am Wettbewerb der WirtschaftsWoche und konnten auf Anhieb punkten. Prämiert wurde ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt mit Tschechiens nationaler Fluggesellschaft Czech Airlines (CSA).



Die Fluggesellschaft war durch den Einstieg zahlreicher Low-Cost-Airlines in ihren Heimatmarkt Prag in ein schwieriges Wettbewerbsumfeld geraten und musste ihre Marktpositionierung verändern.



Lufthansa Consulting und CSA entwickelten gemeinsam eine Ancillary Revenue-Strategie sowie ein Branded Fares-Konzept. Dabei erarbeiteten sie die Revenue Management und Pricing-Strategie der Airline mit einer Modifizierung des Produktangebots und der Neuausrichtung auf die Bedürfnisse der Kundensegmente. Dieses Branded Fares-Konzept bietet ein neues kundenorientiertes Angebot mit à-la-carte-Produktelementen, um die Preisattraktivität der Czech Airlines für ihre Passagiere zu erhöhen und dabei gleichzeitig Nebenerlöse zu nutzen.



Die Implementierung des gesamten Projekts führte zu einer deutlichen Steigerung der Nebenerlöse und damit zu einem positiven Betriebsergebnis für Czech Airlines.



Dieser Erfolg freute nicht nur Lufthansa Consulting und ihren Kunden, sondern überzeugte auch die Jury der WirtschaftsWoche.



