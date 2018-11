Auch Tesla bekommt die Folgen des Handelsstreits schmerzlich zu spüren. Im Oktober konnte der E-Autobauer in China nur 211 Fahrzeuge absetzen. Das sind 70 Prozent weniger als vor einem Jahr. Doch was muss passieren, damit Tesla die Nachfrage in China - dem am schnellsten wachsenden Markt für E-Autos - wieder steigern kann und trotzdem profitabel bleibt?

