BERLIN (Dow Jones)--Vor der Weltklimakonferenz in Kattowitz drängen Grüne und Linke die Bundesregierung zu harten Auflagen für Energiewirtschaft und Automobilindustrie. In einem gemeinsamen Antrag verlangen beide Fraktionen im Bundestag, dass 2030 die letzten Kohlekraftwerke vom Netz gehen sollen und keine neuen Autos mit Diesel- oder Benzinmotor mehr verkauft werden dürfen. Außerdem fordern sie, einen "sozial abgesicherten Kohleausstieg unverzüglich einzuleiten und die 20 ältesten Braunkohlekohlekraftwerksblöcke sofort abzuschalten", wie es in dem Antrag für die Bundestagssitzung am Donnerstag heißt.

Der Ausbau von Windrädern und Solarfeldern soll ab 2020 auf jeweils 5 Gigawatt pro Jahr kräftig aufgestockt werden. Mit ihren Plänen gehen beide Fraktionen deutlich über die Überlegungen von Regierung und Kohlekommission hinaus. "Der Klimaschutz in Deutschland tritt unter der Großen Koalition jedoch seit Jahren auf der Stelle", beklagen sie in dem großen Vorstoß beim Kampf gegen die Erderwärmung.

Die Klimakonferenz beginnt am Sonntag und soll zunächst ein Regelbuch für die weltweit vergleichbare Messung des Kohlendioxid-Ausstoßes erarbeiten. Wegen der dramatischen Warnung des Weltklimarates vor einem Scheitern des internationalen Klimaschutzes und den gewaltigen Folgen dessen, werden außerdem unverbindliche Zusagen der Staaten für ambitioniertere Anstrengungen erwartet. Ein zweites Pariser Abkommen mit verpflichtenden Vorgaben dürfte aber kaum herauskommen.

November 27, 2018

