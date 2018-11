Elon Musk katapultiert sich erneut in die Schlagzeilen: Abgesehen davon, dass er ernsthaft den Mars besiedeln will, wähnte der Tesla-Boss den Konzern nach eigener Aussage "nahe dem Tod" und das zu Jahresbeginn, so Musk in einem Interview in diesen Tagen. Mittlerweile steht Tesla (WKN:A1CX3T) an der Schwelle zu nachhaltiger Profitabilität. Das honoriert auch der Aktienkurs - im Gegensatz zu Amazon (WKN: 906866) und Netflix (WKN: 552484).

Deren Aktien brachen in den letzten Wochen ein - mit dem Markt. Hier haben wir noch einmal ausführlich unsere Sicht der Dinge und die Gründe für den aktuellen Kursverlauf dargestellt.

Nachhaltige Profitabilität bei Tesla bedeutet primär, das zu halten, was man im 3. Quartal geschafft hat (mindestens!). Nämlich eine Bruttomarge >20% für das Model 3 (GAAP-konform). Während fortan der Durchschnittspreis für ein Model 3 aufgrund einer steigenden Anzahl niedrigpreisiger Versionen sinken wird, soll das laut Tesla "keine großen Auswirkungen auf die Profitabilität" haben. Im Q3 reichte es für einen Quartalsgewinn in Höhe von 255 Millionen US-Dollar. Bei Tesla bleibt es hochspannend. Wer allerdings auf richtige Gewinneraktien setzen will, sollte sich No-Brainer-Aktien ankucken:

InVivo Therapeutics: Fällt jetzt der +1.777%-Startschuss?

InVivo Therapeutics (WKN: A2JH81) ist aktuell mit Sicherheit einer der heißesten Picks im Nano-Cap-Universum, denn der bevorstehende Start der lang erwarteten Inspire 2.0-Studie dürfte die Aktie massiv beleben. Kurz vorher gibt es noch einmal Schnäppchenkurse.

Bei Inspire 2.0 handelt es sich um die entscheidende Zulassungsstudie für den Neuro-Spinal Scaffold, der möglichen neuen Standard-Therapie bei Rückenmarksverletzungen bzw. Querschnittslähmungen. Im jüngst veröffentlichten Quartalsreport wurde der Studienstart im laufenden vierten Quartal bestätigt. Für einige Studienstandorte liegt bereits die Freigabe durch das Western Institutional Review Board vor.

Zittrige Zocker sorgen für unfassbare Schnäppchenkurse

Was passiert, wenn ein paar ungeduldige Hände in einem ohnehin nervösen Gesamtmarkt die Disziplin verlieren? Richtig, extrem unterbewertete Aktien werden noch günstiger und Profis lecken sich die Finger.

InVivo Therapeutics erreichte so einen neuen Tiefstand, nachdem ein Vollamateur vergangenen Freitag zum Handelsschuss seine Aktien aus dem Fenster warf. Der Schlusskurs von 1,66 USD ließ das Unternehmen bei nach letztem Stand 9.306.255 ausstehenden Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 15,45 Millionen Dollar zurück.

Kurze Rückblende: Als InVivo vor zweieinhalb Jahren positive Fortschritte in der ersten Inspire-Studie ...

