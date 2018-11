ZÜRICH (Dow Jones)--US-Präsident Donald Trump hat einer zweitägigen Gewinnphase am schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag ein jähes Ende bereitet. Trump hatte es "höchst unwahrscheinlich" genannt, dass er Pekings Bitte auf Aufschub der Zollerhöhungspläne nachkommen werde. Gegenüber dem Wall Street Journal unterstrich er zudem, dass er die Zölle auch auf weitere Produkte aus China ausdehnen könnte. Damit erhielten Hoffnungen auf einen Durchbruch im amerikanisch-chinesisch Handelsstreit auf dem G20-Treffen Ende der Woche in Argentinien einen herben Dämpfer. Als Exportnation komme die Schweiz bei einer Zuspitzung des Handelsstreits nicht ungeschoren davon, hieß es. Darüber hinaus kam auch etwas Druck auf den Aktienmarkt vom Devisenmarkt, wo der Franken zum Euro deutlich zulegte.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 8.898 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 45,01 (zuvor: 51,8) Millionen Aktien. Europaweit etwas gesucht waren Versicherungswerte: In der Schweiz zogen Swiss Re und Zurich Insurance um 0,8 bzw. 0,2 Prozent an - Swiss Life gewannen ebenfalls 0,2 Prozent. Die Deutsche Bank hatte Swiss Re auf "Kaufen" erhöht.

Im Gegensatz hatten sich die Analysten von Morgan Stanley negativ zu UBS und Credit Suisse geäußert, die Einstufung zur Credit Suisse wurde auf "Equalweight" gesenkt. Eine Wachstumsverlangsamung und der Kreditzyklus dürften die Entwicklung bei Banken nach Einschätzung von Morgan Stanley 2019 bestimmen. Die Bewertungen hätten sich angesichts der politischen Unsicherheit korrigiert, doch sei die Transparenz gering. Credit Suisse verloren als SMI-Schlusslicht 1,5 Prozent, UBS gaben 0,6 Prozent ab.

Der Pharmakonzern Novartis hat derweil für ein weiteres Biosimilar die Zulassung in der Europäischen Union erhalten. Nun kann er das Mittel Ziextenzo zur Behandlung von Neutropenie bei Erwachsenen vertreiben. Der Aktie half das aber nur bedingt auf die Sprünge, der Kurs sank um 0,5 Prozent.

