tmc Content Group AG: Personalie/Rechtssache DGAP-Ad-hoc: tmc Content Group AG / Schlagwort(e): Personalie/Rechtssache tmc Content Group AG: Personalie/Rechtssache 27.11.2018 / 18:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Im Zuge der Übernahme des Endkunden-Onlinegeschäfts durch den vorangegangenen Asset Deal Ende 2016 durch die 100%-ige Tochtergesellschaft der tmc Content Group AG, tmc Media Group AG, wurde es seitens der verantwortlichen Geschäftsführer unterlassen, geeignete Massnahmen zur korrekten länderspezifischen Abführung der indirekten Steuern zu ergreifen. Dies wurde mittlerweile erkannt und geeignete Massnahmen getroffen, um diesen Mangel zu beseitigen und die indirekten Steuern in Zukunft entsprechend in den relevanten Staaten abzuführen. Die vergangenen Jahre werden im Sinne einer Nachdeklaration bei den entsprechenden Steuerämtern der geschäftsrelevanten Länder nun abschliessend abgerechnet. Dies wird die Ergebnisse von 2018 nicht wesentlich beeinflussen. Im Zuge dieser Nachdeklaration kam es zu personellen Änderungen bei den beiden Tochtergesellschaften, tmc Media Group AG, Zug, und tmc Content Group GmbH, Berlin, indem Andreas Fischer die Unternehmen verlassen hat. Als neuer Geschäftsführer der tmc Content Group GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft der tmc Content Group AG, und als neues Verwaltungsratsmitglied der tmc Media Group AG, einer 100%-igen Tochter der tmc Content Group AG, wird Charles Prast berufen. Charles Prast ist ein Medienspezialist und ehemaliger Investmentbanker. Nach einer Karriere in der britischen Unternehmensfinanzierung, einschliesslich leitender Positionen bei der Commerzbank, war er als CEO verschiedener börsennotierter US-amerikanischer Medienunternehmen und der IPTV-Innovator Interactive Television Networks tätig. Er war auch als Senior Vice President des grössten US-amerikanischen Erotik Fernsehsenders New Frontier Media tätig und beriet zahlreiche Medienunternehmen. Kontakt: E-mail: info@contentgroup.ch tmc Content Group AG Poststrasse 24 P.O. Box 1546 CH-6300 Zug Switzerland Tel: +41 41 766 25 30 Fax: +41 62 756 13 64 27.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: tmc Content Group AG Poststrasse 24 6300 Zug Schweiz Telefon: +41-41-7662530 Fax: +41-62-7561364 E-Mail: info@contentgroup.ch Internet: http://www.contentgroup.ch ISIN: CH0016458363 WKN: 121527 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 751823 27.11.2018 CET/CEST ISIN CH0016458363 AXC0259 2018-11-27/18:16