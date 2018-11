Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den kräftigen Kursaufschlägen vom Wochenbeginn hat sich am Dienstag an den europäischen Aktienmärkten keine einheitliche Tendenz ergeben. Der DAX gab um 0,4 Prozent nach auf 11.309 Punkte, der Euro-Stoxx-50 konnte sich mit einem geringen Minus von 0,2 Prozent auf 3.166 Punkte knapp behaupten. Unter Druck standen vor allem Autoaktien mit der Sorge vor neuen US-Zöllen, fest notierten dagegen vor allem die Telekommunikationswerte.

Mit Blick auf die Autotitel verwiesen Händler auf US-Präsident Donald Trump. Der soll laut Wirtschaftswoche möglicherweise schon in der kommenden Woche 25 Prozent Zoll auf europäische Autos einführen. Die Zeitschrift beruft sich auf EU-Kreise. "Für Unternehmen ist es enorm schwierig, kleinere Kosteneinsparungen zum Beispiel in der Größenordnung von 5 Prozent hinzubekommen", sagte ein Händler. "Da sind 25 Prozent Zoll extrem negativ", ergänzte er. VW verloren 4 Prozent, Daimler 2,4 Prozent und BMW 1,3 Prozent.

Der Stoxx-Branchen-Index der Autotitel fiel um 2,5 Prozent und übernahm damit schließlich die rote Laterne, die lange die Rohstoff-Aktien gehalten hatten. Ihr Index fiel um 2,3 Prozent, wobei Aurubis die Talfahrt mit einem Abschlag von 4,3 Prozent fortsetzten.

Weiterhin gut hielten sich dagegen die Titel der Telekombranche. Ihr Stoxx-Branchenindex gewann 0,8 Prozent. Bereits am Montag hatte er stark zugelegt, beflügelt unter anderem von einem Bericht zum Kauf der niederländischen Tochter des schwedischen Tele-2-Konzerns durch die Deutsche Telekom. Darin heißt es, die EU-Kommission werde den Kauf ohne Auflagen genehmigen. "Die Konsolidierung ist in vollem Gang", sagte ein Marktteilnehmer. Laut Credit Suisse könnte sie nun auf Spanien, Italien, Schweden und Dänemark übergreifen.

Hochprozentiges gut in Krisen

Aber auch Versorgerwerte sowie die Aktien der Nahrungsmittel- und Getränkehersteller legten tendenziell zu. In London liefen Diageo ihre Höchststände an, der Kurs gewann 0,9 Prozent auf 2.840 Pence. "Whiskey getrunken wird immer, auch in Krisenzeiten", sagte ein Händler.

Im DAX stiegen Fresenius Medical Care um 3,2 Prozent, damit profitierten sie von einer Kaufempfehlung durch das Bankhaus Lampe. Eon zogen um 1,2 Prozent an.

Kurseinbruch bei Thomas Cook

Die Aktien aus dem Bereich Freizeit und Touristik wiederum gerieten unter Druck. Grund war eine Gewinnwarnung von Thomas Cook, die den Kurs um 23 Prozent nach unten riss. Sie zog auch Tui um 4,6 Prozent in die Tiefe. "Das Hauptproblem ist mehr der Ausfall der Schlussdividende, denn die Problemquelle 'heißer Sommer' war ja schon längst bekannt", sagte ein Händler. Der Branchenindex Travel and Leisure fiel um 0,9 Prozent.

Osram schnellen um 15 Prozent nach oben

Im deutschen MDAX gewannen Osram über 16 Prozent. Händler sprachen von Gerüchten über ein Übernahmeinteresse von Bain Capital. "Angesichts der zusammengestrichenen Aktienkurse selbst bei Qualitätsunternehmen sind solche Gerüchte auch bei anderen Unternehmen zu erwarten, eben weil sie nicht unplausibel sind", sagte ein Händler. Der Name des angeblich Interessierten sei dabei belanglos. Schließlich habe sich der Osram-Kurs seit Jahresbeginn halbiert. Ein Osram-Sprecher wollte die Marktgerüchte auf Anfrage von Dow Jones nicht kommentieren.

US-Zulassung hilft Bayer-Aktie nicht

Nicht profitieren konnte die Bayer-Aktie von der US-Zulassung für ein neues Krebsmedikament. Bayer fielen um 0,7 Prozent. BASF verloren 1,4 Prozent. Hier dürfte die Sorge vor einer Senkung der Prognose belastet haben. Denn Analysten wie bei Baader äußerten sich schon skeptisch mit Blick auf Produktionsprobleme durch die historisch niedrigen Rhein-Pegel. Sie befürchteten, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 schon "in Kürze" gesenkt werden könnte.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.166,42 -6,29 -0,2% -9,6% Stoxx-50 2.921,06 -6,11 -0,2% -8,1% Stoxx-600 357,40 -0,93 -0,3% -8,2% XETRA-DAX 11.309,11 -45,61 -0,4% -12,5% FTSE-100 London 7.022,32 -13,68 -0,2% -8,5% CAC-40 Paris 4.983,15 -11,82 -0,2% -6,2% AEX Amsterdam 519,56 +0,66 +0,1% -4,6% ATHEX-20 Athen 1.594,45 +14,14 +0,9% -23,5% BEL-20 Brüssel 3.484,43 +9,16 +0,3% -12,4% BUX Budapest 39.601,70 +3,41 +0,0% +0,6% OMXH-25 Helsinki 3.805,71 -36,40 -0,9% -2,9% ISE NAT. 30 Istanbul 116.977,85 -864,72 -0,7% -17,0% OMXC-20 Kopenhagen 927,77 -7,79 -0,8% -9,4% PSI 20 Lissabon 4.860,78 -24,60 -0,5% -10,3% IBEX-35 Madrid 9.085,60 -5,60 -0,1% -9,5% FTSE-MIB Mailand 19.150,38 -83,07 -0,4% -12,0% RTS Moskau 1.098,59 +14,42 +1,3% -4,8% OBX Oslo 789,36 +2,26 +0,3% +6,3% PX Prag 1.064,39 -0,77 -0,1% -1,3% OMXS-30 Stockholm 1.496,41 -1,84 -0,1% -5,1% WIG-20 Warschau 2.222,85 +9,28 +0,4% -9,7% ATX Wien 3.016,92 -16,28 -0,5% -11,0% SMI Zürich 8.898,01 -33,36 -0,4% -5,2% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.35 Mo, 17:54 % YTD EUR/USD 1,1283 -0,43% 1,1337 1,1339 -6,1% EUR/JPY 128,42 -0,20% 128,83 128,81 -5,1% EUR/CHF 1,1279 -0,30% 1,1323 1,1321 -3,7% EUR/GBP 0,8863 +0,25% 0,8872 0,8848 -0,3% USD/JPY 113,83 +0,23% 113,65 113,57 +1,1% GBP/USD 1,2729 -0,65% 1,2777 1,2815 -5,8% Bitcoin BTC/USD 3.727,50 -0,2% 3.809,64 3.746,05 -72,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,58 -0,58 0,03 Deutschland 10 J. 0,35 0,36 -0,08 USA 2 Jahre 2,83 2,84 0,94 USA 10 Jahre 3,06 3,06 0,65 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 -0,01 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,59 51,63 -0,1% -0,04 -10,7% Brent/ICE 60,47 60,48 -0,0% -0,01 -4,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.212,35 1.222,27 -0,8% -9,92 -7,0% Silber (Spot) 14,13 14,22 -0,6% -0,09 -16,6% Platin (Spot) 830,95 844,00 -1,5% -13,05 -10,6% Kupfer-Future 2,73 2,76 -1,1% -0,03 -18,6% ===

November 27, 2018

