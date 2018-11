FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom darf den Telekomanbieter Tele2 in den Niederlanden übernehmen. Die Europäische Kommission hat die Transaktion nach einer eingehenden Prüfung genehmigt. Der geplante Zusammenschluss werfe weder im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum noch in einem wesentlichen Teil davon Wettbewerbsbedenken auf, teilten die Kartellwächter in Brüssel mit.

Die EU-Kommission hatte befürchtet, dass der angestrebte Zusammenschluss der Nummer Drei und der Nummer Vier auf dem niederländischen Mobilfunkmarkt zu höheren Preisen führen könnte. Nun gab Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager Entwarnung: "Unsere eingehende Prüfung der spezifischen Rolle von T Mobile NL und des kleineren Betreibers Tele2 NL auf dem niederländischen Mobilfunk-Endkundenmarkt hat ergeben, dass die geplante Übernahme zu keiner wesentlichen Änderung der Preise oder der Qualität der Mobilfunkdienste für die niederländischen Verbraucher führen würde", erklärte sie.

Es habe sich gezeigt, dass der niederländische Mobilfunkmarkt wettbewerbsorientiert sei und mit die niedrigsten Mobilfunkpreise in der EU sowie eine hohe Netzqualität aufweise, hieß es in der Mitteilung weiter.

Die Deutsche Telekom und die schwedische Tele2 hatten die Fusion ihrer beiden niederländischen Töchter im Dezember vergangenen Jahres bekannt gegeben. Die neue Gesellschaft soll zu 75 Prozent der Telekom gehören und weiter als T-Mobile Netherlands firmieren. Durch den Zusammenschluss mit Tele2 NL will die Telekom in den Niederlanden zu den beiden Platzhirschen KPN und VodafoneZiggo aufschließen und sich als integrierter Anbieter von Mobilfunk, Festnetz und TV-Angeboten aufstellen. Allerdings würde sich die Zahl der Mobilfunkanbieter in den Niederlanden dadurch auf drei von vier reduzieren.

November 27, 2018

