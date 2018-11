Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Beteiligung an dem französischen Technologieunternehmen Fittingbox sei eine gute Nachricht, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit unterstreiche die Optiker-Kette ihren Willen und ihre Fähigkeit, sich digitaler aufzustellen. Fittingbox hat eine 3D-Technologie entwickelt, mit der die Kunden virtuell in einer künstlichen Realität ihre Brillen anprobieren können./la/ck Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2018-11-27/19:31

ISIN: DE0005772206