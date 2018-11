GBC AG: Eine neue Gesellschaft bei der 26. MKK // Anmeldeschluss 30.11.2018 DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges GBC AG: Eine neue Gesellschaft bei der 26. MKK // Anmeldeschluss 30.11.2018 27.11.2018 / 20:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sehr geehrte Damen und Herren, am 11. & 12. Dezember 2018 findet die 26. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz statt. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr 53 vielversprechende Unternehmenspräsentationen der teilnehmenden Aktiengesellschaften aus dem Small- und Mid-Cap Bereich vorzustellen. Aktuelle Informationen: * Die Paedi Protect AG hat sich für den 11.12.2018 angemeldt (Präsentation von 15:10 - 15:50 Uhr, Einzelgespräche möglich) * Die KAP AG wird Ihre Teilnahme auf die 27. MKK (Präsentation am 07.05.2019 verschieben Sie können sich bis spätestens 30. November 2018 für die Konferenz sowie die Zusatzveranstaltungen unter www.mkk-konferenz.de anmelden. Für: Institutionelle Investoren & Pressevertreter Kosten: Presse und Institutionelle Investoren kostenfrei, ansonsten 300,- EUR (zzgl. MwSt) Kontakt für Rückfragen: GBC AG Kristina Bauer und Marita Conzelmann Halderstraße 27 86150 Augsburg +49 821 241133-44 oder -49 konferenz@gbc-ag.de 27.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 750129 27.11.2018 ISIN + AXC0276 2018-11-27/20:00