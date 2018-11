The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.11.2018



ISIN Name



AU000000POZ9 POZ MINERALS LTD.

CA57143F1045 MARQUEE ENERGY LTD

DE0007251803 STADA ARZNEIMITT. NA O.N.

US48019R3066 JONES ENERGY CL.A DL-,001

US7743411016 ROCKWELL COLLINS DL-,01