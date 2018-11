Ein entsprechendes Angebot solle so früh wie möglich im Jahr 2019 bereitstehen, teilte CEVA am Dienstagabend mit.Ein solcher Transport per Lastwagen dauere zwischen 10 und 15 Tagen und sei damit deutlich schneller als die Eisenbahn, so CEVA weiter. Und gegenüber dem Transport per Flugzeug gebe es eine Kosteneinsparung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...