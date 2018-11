WASHINGTON (AFP)--US-Präsident Donald Trump will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Rande des G20-Gipfels am kommenden Wochenende in Argentinien zu einem bilateralen Gespräch treffen. Dies teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Dienstag in Washington mit. Angaben zu den Themen des Gesprächs machte sie nicht.

Die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland werden derzeit vor allem durch die Handelsfragen belastet. Trump droht mit Strafzöllen auf den Import europäischer Autos, was vor allem die deutschen Hersteller treffen würde.

Laut Sanders plant der US-Präsident eine ganze Reihe von bilateralen Gesprächen am Rande des Gipfeltreffens der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer, so auch mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, Russlands Präsidenten Wladimir Putin und dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe.

Breiten Raum bei dem Gipfel in Buenos Aires dürfte der Handelskonflikt zwischen den USA und China einnehmen. Trump hatte in den vergangenen Monaten massive Importaufschläge auf eine Vielzahl chinesische Waren verhängt, worauf Peking mit Gegenzöllen reagierte.

Der US-Präsident hat gedroht, bisherige Strafzölle in Höhe von 10 Prozent auf chinesische Importe im Umfang von 200 Milliarden Dollar zu Jahresbeginn 2019 auf 25 Prozent anzuheben. Im Vorfeld des G20-Gipfels sandte die US-Regierung aber auch versöhnliche Signale aus. Trump sehe eine "gute Möglichkeit", in Buenos Aires zu einer Einigung mit Xi im Handelsstreit zu gelangen, sagte Trump Wirtschaftsberater Larry Kudlow am Dienstag.

