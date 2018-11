Der zentrale Ort in der Cloud zum Verwalten Ihrer Lieferkette ist nun auch der zentrale Ort für Ihr globales Logistik-Management

E2open meldete heute nach behördlicher Genehmigung den Abschluss der Übernahme von INTTRA. Somit werden der weltweite Marktführer für Seefrachtlogistik, der einen Großteil der Schiffscontainerkapazitäten verwaltet und das globale Lieferketten- und Logistiknetzwerk von E2open zusammengeführt. Diese Vereinigung bedeutet für Kunden beider Unternehmen umfassende Effizienzsteigerungen sowie Benutzerfreundlichkeit über die gesamte globale Lieferkette und das Logistik-Management hinweg.

Die Zusammenlegung des größten Seefrachtnetzwerks mit dem größten Beneficial-Cargo-Owner- (BCO-)Lieferkettennetzwerk birgt eindeutige Vorteile:

End-to-End-Transparenz in Echtzeit, einschließlich der Möglichkeit, wandelnde globale Anforderungen zu beobachten und entsprechend zu reagieren.

Effizienterer Seeversand durch die Integration von Beschaffung, Fertigung und Vertrieb.

Bessere Nutzung der Logistikkapazitäten durch gesteigerte Transparenz von Fertigungsprognosen und zukünftigen Versandanforderungen.

E2open wird "INTTRA by E2open" als dediziertes Produktangebot anbieten, über das INTTRA-Kunden die Transport-Management- und Hafensystemintegrationen geboten werden sollen, die aktuell über 25 Prozent des weltweiten Versands von Überseecontainern zugrunde liegen.

John Fay, Chief Executive Officer von INTTRA, wird im Anschluss an eine Übergangsphase aus dem Unternehmen austreten. Unter Johns Leitung verzeichnete INTTRA angesichts des harten Wettbewerbs enormen Fortschritt. Während seiner Beschäftigung beim Unternehmen stieg das Volumen bei einem Umsatzwachstum von 30 Prozent und sechsfacher Rentabilitätszunahme um 50 Prozent an. Santosh Nandam, aktuell Senior Vice President für Produktentwicklung bei E2open, wird nach der Übergangsphase die Leitung des Geschäftsbereichs "INTTRA by E2open" übernehmen.

"Der weltweite Handel bremst für niemanden und Kunden erwarten Lösungen, die Informationsflüsse über Hersteller, Lieferanten, Versanddienste, Reedereien und Beteiligte jeglicher Größe hinweg optimieren", so Michael Farlekas, Präsident und Chief Executive Officer von E2open. "INTTRA by E2open wird Kunden, die Lieferketten- und Logistikmanagement zu ihrem Wettbewerbsvorteil machen müssen, noch mehr Wert und Benutzerfreundlichkeit bieten und zwar durch eine einheitliche Plattform und End-to-End-Transparenz in Echtzeit, wodurch die Kluft zwischen Planung und Umsetzung weiter geschlossen wird."

E2open, der größte Cloud-basierte Anbieter von vernetzten Lieferkettenlösungen, bietet ein vollständiges Portfolio an intelligenten Anwendungen, das den weltweit komplexesten Lieferketten bessere Planung, Zusammenarbeit und Umsetzung ihrer End-to-End-Abläufe ermöglicht von der Beschaffung über die Fertigung bis hin zu Vertrieb und Abwicklung.

Avantida, Teil der INTTRA-Übernahme, baut diese Effizienz durch Unterstützung der Koordination landbasierter Aktivitäten weiter aus, wie z. B. Wiederverwendung und Umpositionierung von Containern. Beide Angebote werden als Teil des globalen Lieferkettennetzwerks von E2opens von über 200.000 Nutzern und 70.000 Partnerunternehmen zu höherer Reichweite und gesteigerten Effizienzen führen.

Über E2open

Wir bei E2open schaffen eine enger verbundene und intelligente Lieferkette. Eine, die mit der Fähigkeit beginnt, Nachfrage- und Angebotsengpässe in Echtzeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Eine, die Daten von Kunden, Vertriebskanälen, Lieferanten, Vertragsherstellern und Partnern zusammenführt. Eine, die es Unternehmen ermöglicht, Daten in Echtzeit zu nutzen, mit kognitiver künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, um intelligentere Entscheidungen zu treffen. Eine, die sämtliche dieser komplexen Informationen ganzheitlich liefert und einen klaren Überblick über das Ökosystem von Angebot und Nachfrage bietet. E2open ändert alles. Nachfrage. Angebot. Geliefert. www.e2open.com.

