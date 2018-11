CINCINNATI (USA), Nov. 27, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce Datalliance, ein weltweiter Anbieter von Software für lieferantengesteuerte Lagerverwaltung und gemeinschaftliche Lagerauffüllung, hat das vierte kostenlose Softwareupdate seiner zentralen Lösung für 2018 angekündigt, das die Funktionen zu von externem Bedarf gesteuertem Nachschub erweitert. Die neuen Funktionen des Updates konzentrieren sich auf die Anpassung an die sich verändernde Landschaft im Einzelhandel und ermöglichen Führungskräften eine tiefergehende Analyse von Unternehmensdaten.



Doug Bethea, Vice President Consumer Goods Solutions, sagte: "Einzelhändler stehen mehr denn je unter Druck, die richtigen Produkte im Regal zu haben. Durch das Hinzufügen von Funktionen zu externen, bedarfsgesteuerten Nachschubsignalen erleichtert unsere Software Lieferanten und Distributoren, diese Herausforderung zu meistern. Außerdem haben wir mehr Transparenz in Bezug auf Produktaktivitätstransaktionen, Tage, an denen Eilaufträge ausgeführt werden, LKW-Beladung, Sicherheitsbestand, Bestellpunkt und Versandwege geschaffen. Unsere Kunden - und die Kunden unserer Kunden - werden die neue leistungsstarke Funktionalität lieben. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir unseren Kunden ermöglichen, besser vernetzt, besser unterstützt und besser auf das vorbereitet zu sein, was als nächstes kommt."

Zusätzlich zu den Funktionen für den Einzelhandel hat TrueCommerce Datalliance das Manager Dashboard hinzugefügt, eine erweiterte Analyseanwendung. "Manager Dashboard organisiert wichtige Leistungskennzahlen und ermöglicht Kunden die Überwachung der täglichen und wöchentlichen Arbeitsabläufe sowie die Ermittlung von Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität", sagte David Hall, Analytics Project Manager. "Dies ist das erste Mal, dass Kunden von TrueCommerce Datalliance diese Art von Informationen sehen können, und wir erwarten großes Interesse."

Zu den weiteren Highlights dieser Version zählen:

Die Datenwerte des Supplier Information Master (SIM) wurden erhöht, um ein breiteres Spektrum an Anforderungen zu unterstützen

Verbesserungen an zahlreichen vorhandenen Berichtsfunktionen (z. B. externe Nachfrage/unbekannte Artikel, entgangene Umsätze, Prognosegenauigkeit, Zusammenfassung nach dem Produktstart)

Sichtbarkeit und Pflege von Setups für Tage, an denen Eilaufträge ausgeführt werden und für LKW-Beladungstage nach Versandweg

Die Massenartikelaktualisierung ermöglicht jetzt das Hinzufügen, Verwalten und Entfernen von Artikelstratifizierungscodes

zusätzliche Sichtbarkeitsoptionen für ATP-Produkte (Available-to-Promise; zusicherbarer Bestand)

anpassbare Berichte, die Kunden selbst verwalten können

Manager Dashboard bietet eine vollständig strukturierte Leistungskennzahlenansicht

Kunden von TrueCommerce Datalliance können auf die vollständige Liste der Aktualisierungen zugreifen, indem Sie sich in ihrem Konto anmelden.

Über TrueCommerce

TrueCommerce ist der umfassendste Weg, um Ihr Unternehmen über die gesamte Lieferkette hinweg zu vernetzen. Es umfasst alles von elektronischem Datenaustausch über Bestandsmanagement, Auftragsabwicklung, digitale Storefronts und Marktplätze bis hin zu Ihrem Geschäftssystem und dem, was als nächstes kommt. Um auf dem dynamischen globalen Markt von heute einen Schritt voraus zu sein, müssen Unternehmen in der Lage sein, Geschäfte in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig zu tätigen. Zu oft bedeutet dies jedoch zu viele Lösungen und zu viel Administrationsaufwand. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, vernetzter, besser unterstützt und besser auf das vorbereitet zu sein, was als nächstes kommt. Aus diesem Grund verlassen sich Tausende von Unternehmen - von Startup- bis hin zu Fortune 100-Unternehmen in verschiedenen Branchen - auf uns.

TrueCommerce: Do business in every direction

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.truecommerce.com .

Weitere Informationen über TrueCommerce Datalliance erhalten Sie unter www.datalliance.com .

