Bankhaus Lampe sieht seltene Chance bei FMC - Jetzt 'Kaufen'

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat Fresenius Medical Care (FMC) von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 88 auf 82 Euro gesenkt. Der Nachhall der jüngsten Gewinnwarnung sei übertrieben, schrieb Analyst Volker Braun in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dadurch ergebe sich für Investoren eine seltene Chance auf eine außerordentlich hohe Rendite. Viele Ursachen für die Zielsenkung hätten einmalige Gründe und seien leicht zu beheben.

RBC senkt Ziel für Apple auf 235 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Apple von 240 auf 235 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts anhaltender Hinweise unter anderem der Zulieferer für eine schwache iPhone-Nachfrage habe er seine Schätzungen für das März-Quartal und die folgenden Jahresviertel des Elektronikkonzerns gesenkt, schrieb Analyst Amit Daryanani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sollten sich die Bruttomargen 2019 verbessern und auch Aktienrückkäufe dürften stützen./gl

Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Aurubis auf 60 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Aurubis von 65 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Für den Kupferkonzern sei es mit drei Gewinnwarnungen in Folge ein "annus horribilis", also ein fürchterliches Jahr, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Fundamental gebe es aber auch mit Blick auf die Branchensituation keinen Grund, auf dem aktuellen Kursniveau zu verkaufen.

NordLB senkt Ziel für Aurubis auf 53 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Aurubis nach einer Gewinnwarnung von 68 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die schlechten Nachrichten des Kupferkonzerns rissen nicht ab, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der laufenden strategischen Ausrichtung, einer baldigen Lösung beim Verkauf des Geschäftsbereichs flachgewalzter Produkte (FRP) sowie geplanter Effizienzmaßnahmen bestätige er seine positive Einschätzung der Aktie.

Exane BNP senkt Schneider Electric auf 'Neutral' - Ziel 65 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Schneider Electric von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 70 auf 65 Euro gesenkt. Analyst Jonathan Mounsey geht in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie davon aus, dass die Franzosen ihr Wachstum im kommenden Jahr nicht weiter beschleunigen können.

Exane BNP hebt Alstom auf 'Outperform' - Ziel 47 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Alstom von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 47 Euro angehoben. Der Hersteller von Schienenfahrzeugen profitiere von hoher Nachfrage, schrieb Analyst Jonathan Mounsey in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dabei gehen die Experten für 2019 von weiter robustem Wirtschaftswachstum aus.

Deutsche Bank hebt Swiss Re auf 'Buy' und Ziel auf 101 Franken

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Swiss Re von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 98 auf 101 Franken angehoben. Dank seiner starken Stellung in Japan sollte der Schweizer Rückversicherer am stärksten von der Erneuerungsrunde von Versicherungsverträgen im April 2019 profitieren, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktie sei sein bevorzugter Titel im Sektor.

Commerzbank nimmt SLM Solutions mit 'Hold' wieder auf

FRANKFURT - Die Commerzbank hat SLM Solutions mit "Hold" und einem Kursziel von 13 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Nach dem dramatischen Kursverfall von 40 Prozent seit Ende des dritten Quartals könnte der Hedgefonds Elliott als Hauptaktionär seine Beteiligung an dem 3D-Druckerhersteller ausbauen, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies dürfte Spekulationen um ein mögliches Übernahmeangebot an die restlichen Aktionäre anheizen.

Morgan Stanley senkt Credit Suisse auf 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie der Credit Suisse von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 14 Franken gesenkt. Bei den europäischen Großbanken dürfte sich 2019 einiges um konjunkturelle Bremsspuren und den Kreditzyklus drehen, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei der Credit Suisse habe sie ehemals an einen Anstieg der Rendite auf das harte Eigenkapital geglaubt, was nach den jüngsten Zahlen in Frage stehe. Der Umsatzausblick erscheine nun eine größere Herausforderung zu werden als bisher gedacht.

Goldman senkt Ziel für Continental auf 179 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental von 188 auf 179 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der unerwartet guten Drittquartalszahlen rechne sie weiterhin damit, dass das Schlussquartal herausfordernd für den Autozulieferer und Reifenhersteller werde, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Gewinnprognosen (Ebit) für die Jahre 2018 bis 2022.

DZ Bank senkt fairen Wert für Siemens auf 123 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens von 140 auf 123 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Industriekonzern sei bestens aufgestellt, um verstärkt von mehreren Themen bezüglich des Trends zu "intelligenten Städten" ("Smart Cities") zu profitieren, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Anteil "smarter Projekte" könnte die Marge anheben.

