NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag in einem insgesamt ruhigen Marktumfeld kaum bewegt. Aussagen von US-Präsident Donald Trump, an der Erhöhung von Strafzöllen gegen China festzuhalten, verursachten wieder Skepsis.

Zweijährige Anleihen traten bei 99 27/32 Punkte auf der Stelle. Sie rentierten mit 2,83 Prozent. Fünfjährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Ihre Rendite betrug 2,89 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen gaben um 1/32 Punkt auf 100 18/32 Punkte nach und rentierten mit 3,06 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren fielen um 3/32 Punkte auf 101 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,32 Prozent./ck/she

AXC0289 2018-11-27/21:37