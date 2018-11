Andersen Global kündigte heute eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit Mondon Conseil International, einer renommierten westafrikanischen Steuer-, Rechts-, Buchhaltungs- und Finanzberatungsgesellschaft mit Sitz an der Elfenbeinküste an.

Die Vereinbarung festigt die Präsenz von Andersen Global in Afrika. Das weltweit agierende Unternehmen ist nun, seit es vor weniger als zwei Jahren auf dem afrikanischen Steuer- und Rechtsmarkt tätig wurde, an neun Standorten aktiv.

"Ich begann vor mehr als 30 Jahren, bei Arthur Andersen zu arbeiten, daher stimmen meine Werte wie Transparenz nahtloser, herausragender Service bereits bestens mit den zentralen Werten von Andersen Global überein. Daher passt es bestens, dass der wachsende Marktführer für Steuer- und Rechtsdienstleistungen in der Region mit Andersen Global, einem Unternehmen, das ich sehr schätze, zusammenarbeitet", so Pacôme Mondon, Gründer und Managing Partner von Mondon Conseil International.

Im Jahr 2001 mit dem Ziel gegründet, die angesehenste Steuerberatungsgesellschaft der Region zu werden, berät Mondon Conseil International lokale und internationale Kunden bei steuerlichen und unternehmensrechtlichen Problemen, unter anderem zu arbeitsrechtlichen und Devisenbestimmungen. Das Unternehmen erarbeitet mit CFOs, Schatzmeistern und sonstigen Führungskräften im Finanzbereich den Übergang zu den neuen Buchhaltungsanforderungen, die von den Aufsichts- und Steuerbehörden eingeführt wurden.

"Pacôme und sein Team bei Mondon Conseil tragen außerordentlich zum Wachstum unserer Organisation in Westafrika bei. Ihre aktuelle Niederlassung ist bereits größer als andere Büros in der Region. Pacôme und seine Kollegen können den französischsprachigen Sektor in Afrika führend unterstützen", so Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und Andersen Tax LLC CEO. "Nun, da unsere Ausweitung der rechtlichen Kapazitäten in der Region mit Mondon Conseil einen Höhepunkt erreicht hat, können wir außerdem einen Arthur Andersen-Zögling erneut in der Familie willkommen heißen. Ich erwarte, dass Pacôme eine entscheidende Rolle bei der Unternehmensvergrößerung in Westafrika spielen wird."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit knapp 4.000 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 122 Standorten vertreten.

