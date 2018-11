FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich der nachbörsliche Aktienhandel mit deutschen Werten am Dienstagabend auf Vapiano konzentriert. "Dar war richtig was los", sagte der Marktteilnehmer mit Blick auf die Umsätze. Die Titel wurden am Abend 9 Prozent schwächer gestellt. Das Systemgastronomie-Unternehmen hatte am Abend zum zweiten Mal innerhalb von etwas mehr als zwei Monaten die Gewinn- und Umsatzprognosen für das laufende Jahr gesenkt.

Der Bayer-Konzern will laut Handelsblatt seine Organisation straffen und startet dazu ein neues Sparprogramm in mehreren Sparten. In Rahmen dessen sei auch der Abbau von Arbeitsplätzen vorgesehen, berichtete das Blatt unter Berufung auf Unternehmenskreise. Die Titel wurden "minimal" fester getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.331 11.309 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

