Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), ein innovatives Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Unternehmen mit Lösungen und Partnern die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Wettbewerbsvorteile zu steigern, gab bekannt, dass das Unternehmen am Dienstag, dem 4. Dezember 2018 um 7:30 Uhr Zentrale Standardzeit (USA) (13:30 GMT) an der 39. Nasdaq Investor Conference in London teilnimmt.

Um die Live-Übertragung der Präsentation zu verfolgen, besuchen Sie bitte den Bereich Anlegerbeziehungen auf der Unternehmenswebseite investors.zebra.com. Nach der Veranstaltung wird ebenfalls eine Wiederholung zur Verfügung stehen.

ÜBER ZEBRA

Zebra (NASDAQ: ZBRA) stärkt die vorderste Unternehmensfront im Bereich Einzelhandel/E-Commerce, Produktion, Transport und Logistik, Gesundheitswesen und anderen Branchen, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Mit mehr als 10.000 Partnern in 100 Ländern liefern wir auf Branchen zugeschnittene End-to-End-Lösungen, die Menschen, Anlagen und Daten auf intelligente Weise vernetzen und unseren Kunden helfen, geschäftskritische Entscheidungen zu treffen. Unsere marktführenden Lösungen verbessern das Einkaufserlebnis, verfolgen und verwalten Lagerbestände und verbessern ebenfalls die Effizienz von Lieferketten und Patientenbetreuung. Zebra wurde in den letzten drei Jahren in Folge von Forbes als einer der besten US-amerikanischen Arbeitgeber eingestuft und hilft seinen Kunden dabei, ihre Vorteile zu erfassen. Besuchen Sie für weitere Informationen www.zebra.com oder melden Sie sich bei unserem News Alerts an. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Contacts:

Anlegerkontakt:

Michael Steele, CFA, IRC

Vizepräsident Anlegerbeziehungen

Telefon: 1 847 793 6707

msteele@zebra.com



Medien-Kontakt:

Therese Van Ryne

Leiterin globale Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 1 847 370 2317

therese.vanryne@zebra.com