Die Volatilität am Aktienmarkt bleibt hoch. Am Dienstag sorgte Donald Trump und der Handelskrieg erneut für Verunsicherung. Dabei konnten sich die US-Börsen dennoch mit einem Plus aus dem Handel verabschieden. Es scheint, als setzten die Märkte auf eine verträgliche Einigung im China-USA-Konflikt. Wir empfehlen aufgrund der hohem Vola folgende Inliner, die wir für Sie herausgesucht ...

