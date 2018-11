Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat in den ersten neun Monaten dank höherer Mieten und jüngster Zukäufe deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Das operative Ergebnis (FFO 1) wuchs zwischen Januar und September im Vergleich zum Vorjahr um 46 Prozent auf 297,4 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilte.

Die Mieteinnahmen kletterten um 42 Prozent auf 455,8 Millionen Euro. Der Überschuss erhöhte sich auch dank geringerer Finanzierungskosten um 28 Prozent auf knapp 1,39 Milliarden Euro. Der MDax-Konzern Aroundtown profitiert vom anziehenden Gewerbeimmobilienmarkt, auf den sich das Unternehmen seit der Abspaltung der Wohnimmobilien-Gesellschaft Grand City Properties konzentriert./mne/jha/

ISIN LU1673108939

