The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2LQSK8 KRED.F.WIED.18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQSL6 KRED.F.WIED.18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6W88 BAY.LDSBK.IS. 18/33 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6W96 BAY.LDSBK.IS. 18/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6XK9 BAY.LDSBK.IS.18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6XL7 BAY.LDSBK.IS.18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PQ4 DZ BANK IS.A1071 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JSY5 DEKA MTN SERIE 7632 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3V22 LB.HESS.THR.CARRARA11Q/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3V30 LB.HESS.THR.CARRARA11R/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3V48 LB.HESS.THR.CARRARA11S/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3V63 LB.HESS.THR.CARRARA11U/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3V71 LB.HESS.THR.CA.TIL.11C/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3V89 LB.HESS.THR.CA.TIL.11D/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WD7 LB.HESS.THR.CARRARA11W/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WE5 LB.HESS.THR.CARRARA11X/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WF2 LB.HESS.THR.CARRARA11Y/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013384567 LA POSTE 18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1916387431 A.N.Z. BKG GRP 18/22 MTN BD01 BON EUR N

CA PHO XFRA AU0000031411 GIBB RIVER DIAMONDS LTD EQ00 EQU EUR N

CA APO XFRA CA03836K1093 APPX GROUP HOLDINGS INC. EQ00 EQU EUR N

CA EOB XFRA US0396531008 ARCOSA INC. DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA 0ZQ XFRA US63253R2013 KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 EQ00 EQU EUR N

CA N1V2 XFRA US66980N2036 NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S EQ00 EQU EUR N