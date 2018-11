FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.11.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

5VD XFRA ZAE000132577 VODACOM GROUP LTD. 0.252 EUR

TZL1 XFRA ZAE000044897 TELKOM SA SOC RC 10 0.072 EUR

XFRA DE000HSH32R4 HSH NORDBANK MZC 10 12/19 0.000 %

6FE XFRA US83001A1025 SIX FLAGS ENTERTAIN.DL-01 0.724 EUR

PD0 XFRA US70509V1008 PEBBLEBROOK HOTEL TRU.SBI 0.219 EUR

MXI XFRA US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 0.406 EUR

HDI XFRA US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 0.910 EUR

ANL XFRA US0326541051 ANALOG DEVICES INC.DL-166 0.424 EUR

QPJ XFRA JP3244800003 KEWPIE CORP. 0.148 EUR

OSG XFRA JP3170800001 OSG CORP. 0.187 EUR

PER XFRA FR0000120693 PERNOD-RICARD O.N. 1.350 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR

G3C XFRA AU000000GNC9 GRAINCORP LTD. 0.051 EUR

9NPA XFRA JP3047550003 NIPPON PROLOGIS REIT INC. 34.241 EUR

XFRA DE000HSH4MT9 HSH NORDBANK MZC 22 13/19 0.000 %

XFRA DE000HSH4MW3 HSH NORDBANK MZC 23 13/21 0.001 %

AAO XFRA US0003602069 AAON INC. DL-,004 0.141 EUR

GFF XFRA US3984331021 GRIFFON CORP. DL-,25 0.064 EUR

3E7 XFRA US30034W1062 EVERGY INC. 0.420 EUR