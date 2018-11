FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.11.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.11.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.11.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.092 EUR

1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.035 EUR

G6G XFRA US3843135084 GRAFTECH INTL. LTD DL-,01 0.075 EUR

DG2 XFRA GB00BYX7JT74 DIVERS.GAS+OIL PLC LS-,01 0.025 EUR

EZTU XFRA DE0008478199 GWP-FONDS 0.640 EUR

96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.221 EUR

T8Q XFRA GB00B14SKR37 CMC MARKETS PLC LS -,25 0.015 EUR

RW8 XFRA AU000000TNE8 TECHNOLOGY ONE LTD. 0.053 EUR

20V XFRA US6350171061 NATL BEVERAGE DL-,01 2.562 EUR

VUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BD 0.128 EUR

28Y XFRA CA4296951094 HIGH LINER FOODS CV 0.097 EUR

N5Z XFRA CA6568111067 NRTH AMER.CONST.GRP LTD 0.013 EUR

NIJ XFRA US64031N1081 NELNET INC. CL. A DL-,01 0.159 EUR

7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.007 EUR

DP9 XFRA GB0001826634 DIPLOMA PLC LS-,05 0.020 EUR

SII XFRA CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.080 EUR

5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.027 EUR

305 XFRA CA75622P1045 RECIPE UNLIMITED SUB.VTG. 0.071 EUR

0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP. 0.122 EUR

6D8 XFRA US26078J1007 DOWDUPONT INC. O.N. 0.336 EUR

1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.027 EUR

7HL XFRA GB0004270301 HILL + SMITH HLDGS LS-,25 0.113 EUR