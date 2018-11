FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.11.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.11.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.11.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FWF XFRA US3434981011 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 0.159 EUR

XFRA DE000HSH35E5 HSH NORDBANK MZC 18 12/19 0.000 %

PIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.548 EUR

ACCA XFRA US0393804077 ARCH COAL INC. A DL-,01 0.353 EUR

MUF XFRA KYG5784H1065 MANCHESTER UTD (NEW) A 0.080 EUR

CP4 XFRA AU000000ALQ6 ALS LTD 0.070 EUR

SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.105 EUR

7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.043 EUR

EZTT XFRA DE000A0YCBQ8 ODDO BHF MONEY MKT DR-EUR 0.110 EUR

S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.023 EUR

VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR CORP.BD U.ETF EO 0.046 EUR

VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EUROZ.G.B.UETF EO 0.016 EUR

VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DL 0.154 EUR

VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREAS.BD UETF DL 0.053 EUR

VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM GO.BD UETF DL 0.193 EUR

VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.038 EUR

6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.030 EUR

2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR

163 XFRA US0050981085 ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 0.115 EUR

SLE XFRA US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01 0.160 EUR

HI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.760 EUR

QGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE A DL -,01 0.442 EUR

TT4 XFRA US8984021027 TRUSTMARK CORP. 0.203 EUR

636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.051 EUR

FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.015 EUR

31K XFRA CA05277B2093 AUTOCANADA INC. 0.067 EUR

HYEA XFRA US4491721050 HYSTER-YALE MAT.H.A DL-01 0.274 EUR

0VF XFRA US9282541013 VIRTU FINANC.A DL-,00001 0.212 EUR

317A XFRA CA86083Q1019 STINGRAY DIGITAL GR. INC 0.040 EUR

TN1 XFRA US8803451033 TENNANT CO. DL-,375 0.194 EUR

EGG XFRA US29272W1099 ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01 0.265 EUR

RL1 XFRA US7496071074 RLI CORP. DL 1 1.078 EUR

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.023 EUR

AY3 XFRA GB00BLP5YB54 ATLANTICA YIELD PLC DL-10 0.318 EUR

2JW XFRA CA4707481046 JAMIESON WELLNESS INC. 0.060 EUR