FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.11.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.11.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.11.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.153 EUR

41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.006 EUR

8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.040 EUR

SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.015 EUR

R7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.080 EUR

PXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.040 EUR

OTX XFRA CA6837151068 OPEN TEXT CORP. 0.134 EUR

QXP1 XFRA CA65548P4033 NORBORD INC. 0.400 EUR

9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.033 EUR

IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.016 EUR

016 XFRA CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY 0.020 EUR

C6U XFRA CA1348011091 CANACCORD GENUITY GRP INC 0.007 EUR

CJ6 XFRA CA13321L1085 CAMECO CORP. 0.053 EUR

BKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV 0.133 EUR

B3H XFRA CA09950M3003 BORALEX INC. A 0.110 EUR

ABR XFRA CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. 0.027 EUR

AE9 XFRA CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD. 0.097 EUR

7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.133 EUR

TK4 XFRA BMG9108L1081 TSAKOS EN. NAV. LTD 0.044 EUR

B44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE 0.415 EUR

3AR XFRA BMG0464B1072 ARGO GRP INT HLDGS DL 0,1 0.239 EUR

G7V XFRA BMG0129K1045 AIRCASTLE LTD. DL-,01 0.265 EUR

6DA XFRA US00790R1041 ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 0.071 EUR

9JD2 XFRA GB00BYX91H57 JD SPORTS FASH. LS -,0025 0.003 EUR

V0Y XFRA US9290891004 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 0.009 EUR

C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.100 EUR

1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.067 EUR

KCH XFRA US49714P1084 KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 0.062 EUR

4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.159 EUR

F03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.062 EUR

JMT2 XFRA GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATT. LS 1,101698 0.262 EUR

6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR

6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EUR

LSU2 XFRA GB00BYW0PQ60 LAND SECURITIES GROUP PLC 0.127 EUR

TK6 XFRA GB00B4YCDF59 TALK TALK TELECOM LS-,001 0.011 EUR